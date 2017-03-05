Лазаренко: «Заречье» не смогло пробиться через защиту «Уралочки-НТМК»

Нападающая подмосковного «Заречья-Одинцово»проанализировала причины неудачи своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф женского чемпионата России, в котором подопечные Вадима Панкова уступили со счётом 0:3.«Уралочка-НТМК» — сильный соперник. Они продемонстрировали хорошую защиту, поднимали очень тяжёлые мячи, и мы не смогли пробиться сквозь неё», — приводит слова Лазаренко официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.«Уралочка» выиграла оба матча и вышла в полуфинал.