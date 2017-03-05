Кукушкин: казанское «Динамо» очень сильно, но «Протон» может бороться

Главный тренер саратовского «Протона»прокомментировал поражение своей команды от казанского «Динамо» в четвертьфинале женской Суперлиги.«Мы сыграли лучше, чем в прошлый раз. Речь идёт о второй партии. Если бы не сделали ряд невынужденных ошибок, неизвестно, чем закончилась бы эта игра. «Динамо» — очень сильный соперник. Но мы можем бороться. С ними надо бороться максимально собранно от стартового до финального свистка», — приводит слова Кукушкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.