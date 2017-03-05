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95-летний болельщик «Протона»: не пропускаю ни одного матча своей команды

5 марта 2017, воскресенье. 13:00. Волейбол
95-летний болельщик саратовского «Протона» Николай Соков рассказал, почему не пропускает ни одного матча своей любимой команды.

«Я интересуюсь не только волейболом, а всеми видами спорта. Но посещаю только игры „Протона“ и „Сокола“. „Протон мне интересен тем, что у основания команды был мой друг Анатолий Тихонович Дворядкин. Он был инициатором создания команды при атомной станции. Я постоянно интересуюсь, но начал ходить с тех пор, как они стали выступать в Саратове. Ни одного матча не пропускаю.

Для меня удовольствие — посмотреть соревнование по любимому виду спорта. В юности, а это было 80 лет назад, я сам играл в хоккей, футбол. В волейбол играл в более зрелом возрасте. Пожелание “Протону" одно – выступать успешнее и занимать более высокие места, порадовать саратовских болельщиков в следующем сезоне. Ещё хочу пожелать, чтобы «Протон» попал в пятёрку, то есть зону еврокубков. Мы с удовольствием бы посмотрели и на лучших мировых волейболисток", — приводит слова Сокова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ЖВК "Протон" Сообщить об ошибке
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