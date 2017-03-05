«Кузбасс» взял верх над «НОВОЙ» в матче 22-го тура мужского чемпионата России

Кемеровский «Кузбасс» в 22-м туре мужского чемпионата России на своей площадке в четырёх партиях оказался сильнее новокуйбышевской «НОВЫ». Подопечныевыиграли 15-ю встречу из 22 и занимают пятое место в турнирной таблице, а командарасполагаются на девятой позиции, одержав девять побед.В 23-м туре сибиряки встретятся с «Динамо» из Ленинградской области, а волжане сыграют с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».«Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18).