Московское «Динамо» обыграло краснодарских одноклубников в ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» одержали 18-ю победу в сезоне, в трех сетах обыграв краснодарских одноклубников в домашнем матче 22-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В матче первого круга краснодацы уступили москвичам только на тай-брейке.Столичные волейболисты занимают второе место в турнирной таблицы, краснодарские бело-голубые – на 13-й позиции.«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:14, 25:16, 25:17).