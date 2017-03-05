Хабибуллин: «Газпром-Югра» обыгрывал «Зенит» раньше и сегодня боролся

Главный тренер «Газпрома-Югра»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Главная тема сегодняшнего вечера лежит на поверхности – родился игрок Антон Семышев. Казань хороша, их трио – Леон, Андерсон, Михайлов – тяжело понять и обыграть. Но мы сегодня посмотрели, пощупали этот уровень. Хотя если вспомнить, то и обыгрывали их раньше, и сегодня боролись. Мы можем на этом уровне бороться.Вообще, получается так, что у нас сезон только начинается. Мы прогнозировали, исходя из нашего состояния, выход на хороший уровень к оставшимся матчам – Уфа, Самара, Красноярск, Краснодар. Конечно, проблемы существуют, но не будем сегодня на них акцентировать внимание. Всё ещё впереди, всё возможно», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба клуба.