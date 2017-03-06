Маричев: своими действиями москвичи не дали разыграться команде Краснодара

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над краснодарскими одноклубниками (3:0) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Я очень доволен тем, что сегодня у нас на площадке играли те игроки, которые у нас были меньше заиграны в чемпионате. Вышли с хорошим настроем, и это, наверное, самое главное. Они показали, что могут хорошо играть до конца. Мы в принципе ожидали от команды Краснодара сопротивления, но я думаю, что своими действиями наши игроки не дали разыграться команде соперников.Моя задача как тренера — чтобы команда не позволяла себе расслабляться ни при какой игре и ни с кем. На практике бывало не раз, когда более «слабая» команда показывала хороший волейбол, а лидеры показывают плохую игру, а потом испытывают огромные трудности. Поэтому мы стараемся всё это учитывать в игровой подготовке, в разборе и в психологической подготовке», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.