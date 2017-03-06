Плачи: «ФАКЕЛ» показал себя настоящим коллективом, сумел переломить ход игры

Главный тренер «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над «Енисеем» (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Для меня этот матч стал первой домашней встречей с командой. И для меня очень важно то, что ребята сегодня сделали – они показали себя настоящим коллективом, сумели переломить ход игры, уступая 0:2. Причина нестабильной сегодняшней игры — в недавнем длинном перелёте, в том, что у нас не было отдыха и полноценных тренировок. Но это норма, профессиональные волейболисты так живут. И сегодня команда показала, что готова преодолевать такие моменты. Первое, что мы изменили, — это перешли с силовой подачи на планер. В итоге на высоких мячах мы могли останавливать «Енисей» блоком. Мы также провели и ряд замен, которые тоже сработали в нужный момент. Ещё раз скажу, для меня важно то, что команда сделала сегодня», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.