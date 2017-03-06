Чередник: играть против ребят, рост которых 215, 216, 205, очень непросто

Главный тренер «Енисея»прокомментировал поражение от «ФАКЕЛА» (2:3) в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«В первых двух партиях мы сыграли немного чище, меньше ошибались, а затем потеряли какую-то долю уверенности, да и против ребят, рост которых 215, 216, 205, это очень непросто. Но мы знали, куда едем, понимали, что борьба нас ждёт непростая. «ФАКЕЛ» — сильная, молодая команда, и сегодня они нас переиграли физически. Тактические установки тренерского штаба наши парни выполнили, а вот физически переиграть не смогли. Ко второму кругу чемпионата наши игроки залечили старые травмы, преодолели волну болезней, сумели набрать какую-то форму, поэтому команда начала выступать более стабильно, и мы сумели подняться вверх в турнирной таблице. Но, как показал сегодняшний матч, есть у нас ещё слабые места», — приводит слова Чередника пресс-служба ВФВ.