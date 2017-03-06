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175 лет назад 2016
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Чередник: играть против ребят, рост которых 215, 216, 205, очень непросто

6 марта 2017, понедельник. 21:08. Волейбол
Главный тренер «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от «ФАКЕЛА» (2:3) в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«В первых двух партиях мы сыграли немного чище, меньше ошибались, а затем потеряли какую-то долю уверенности, да и против ребят, рост которых 215, 216, 205, это очень непросто. Но мы знали, куда едем, понимали, что борьба нас ждёт непростая. «ФАКЕЛ» — сильная, молодая команда, и сегодня они нас переиграли физически. Тактические установки тренерского штаба наши парни выполнили, а вот физически переиграть не смогли. Ко второму кругу чемпионата наши игроки залечили старые травмы, преодолели волну болезней, сумели набрать какую-то форму, поэтому команда начала выступать более стабильно, и мы сумели подняться вверх в турнирной таблице. Но, как показал сегодняшний матч, есть у нас ещё слабые места», — приводит слова Чередника пресс-служба ВФВ.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК ФАКЕЛ
Новости. Волейбол
6 марта 2017, понедельник
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