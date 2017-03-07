Приходько: «Сахалин» не думает о том, кто фаворит в четвертьфинале с «Динамо»

Главный тренер «Сахалина»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Первые две партии мы осторожничали, немного стеснялись соперника, оттого такой результат. Но мы не опускали руки и старались до последнего, чему показатель третья партия. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой серии матчей, не нужно судить так однозначно. Завтра мы тоже будем настраиваться на борьбу. Хотя сегодня в четвёртой партии я уже видел, что некоторые игроки подсели: действует акклиматизация. Ведь мы приехали в Москву 4 марта, и у нас только третий день пребывания в часовом поясе центрального региона России. От этих матчей нам важно даже в случае поражения набрать максимум опыта и сыгранности для турнира за 5-8-е места. Так что завтра вновь постараемся дать бой», — приводит слова Приходько пресс-служба «Динамо».