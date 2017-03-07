«Енисей» вновь победил «Остраву» и вышел в полуфинал женского Кубка вызова

Красноярский «Енисей» в ответном четвертьфинальном матче женского Кубка вызова на своей площадке обыграл чешскую «Остраву» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 26:24) и вышел в полуфинал соревнований. В первой встрече подопечныеоказались сильнее в четырёх партиях — 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:15).«Енисей» (Россия) – «Острава» (Чехия) — 3:0 (25:23, 25:20, 26:24).Первый матч: 3:1.В полуфинале «Енисей» сыграет с победителем противостояния «Астерикс» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция).