Кубяк продлил контракт с «Панасоником» до конца сезона-2018/19

Доигровщик сборной Польшипродлил контракт с японским клубом «Панасоник», сообщает World of Volley. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19. 29-летний волейболист перешёл в клуб из Страны восходящего солнца летом 2016 года, подписав двухлетний контракт.Ранее Кубяк выступал за турецкий «Халкбанк», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Турции, а также был признан MVP национального чемпионата. Вместе со сборной Польши Михал стал чемпионом мира и победителем Мировой лиги.