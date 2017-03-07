Радович: «Визура» надеется победить казанское «Динамо» во втором матче

Главный тренер сербской «Визуры»проанализировал причины неудачи своей команды в первом четвертьфинальном матче Кубка ЕКВ с казанским «Динамо».«Поздравляю «Динамо-Казань», это очень хорошая команда, они играли на очень высоком уровне. Спасибо зрителям, которые нас тепло приняли. Я думаю, игра им понравилась. Но лично для меня большим сюрпризом стало большое количество наших собственных ошибок в приёме. В чемпионате Сербии силовые подачи тоже бывают в играх, однако у наших игроков, видимо, просто не хватает опыта международных встреч.После первого сета я сказал им, что с «Динамо» можно играть и даже можно побеждать – если удастся удержать концентрацию и выполнять всё, что требует тренер. Это был обычный уровень нашей игры. Только молодым игрокам не хватило опыта закончить этот сет в свою пользу. Я уверен, что в Белграде мы покажем свой максимум, и мы надеемся выиграть второй матч. Наши игроки сейчас смогли почувствовать, как играет „Динамо“, — приводит слова Радовича официальный сайт „Динамо“.