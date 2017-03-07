«Бусто Арсицио» сделал первый шаг на пути к полуфиналу женского Кубка ЕКВ

Итальянский «Бусто Арсицио» в первом матче четвертьфинала женского Кубка ЕКВ на выезде в четырёх партиях оказался сильнее венгерского «Линамара». Ответная встреча пройдёт 15 марта в Италии.В полуфинале соперником победителя этого противостояния станет либо немецкий «Штутгарт», либо ещё один итальянский клуб «Казальмаджоре». Матчи между этими командами пройдут 7 и 15 марта.«Линамар» (Венгрия) — «Бусто Арсицио» (Италия) — 1:3 (23:25, 28:26, 14:25, 19:25).