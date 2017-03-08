В Казани «Зенит» поздравил «Динамо» с Женским днём

Игроки, тренеры и руководители казанского «Зенита» накануне Международного женского дня перед матчем 1/4 финала Кубка ЕКВ с сербской «Визурой» (3:0) поздравили волейболисток казанского «Динамо». Зенитовцы вместе с президентоми тренерским штабом вручили очаровательным девушкам праздничные букеты и подарки от клуба, а также сказали тёплые пожелания.«По-дружески – от игрока игроку – динамовки получили от них по второму замечательному букету цветов и по пакету подарков, главную роль в которых занимал, конечно же, тот самый эпический «зенитовский» календарь. После такого мощнейшего заряда праздничного настроения волейболистки «Динамо» уже просто не могли не выиграть вечерний матч. Тем более что после игры их в раздевалке дожидался большой «восьмимартовский» торт», — сообщает пресс-служба «Динамо».