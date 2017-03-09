Новый президент Федерации волейбола Италии назвал имена наставников сборных

Новый президент Федерации волейбола Италии Бруно Каттанео назвал имена тренеров национальных сборных.
“Давиде Маццанти будет новым наставником женской сборной? Думаю, да. Нам просто нужно определить некоторые аспекты, но я бы сказал, что он заслужил это за всё, что сделал, и за то, какой он человек. Думаю, это правильный выбор. Наши сборные разные: мужчины очень сильны, с большими амбициями на чемпионат мира 2018 года. А женская команда очень молодая, поэтому необходимо найти тренера, который бы раскрыл потенциал команды. Думаю, Маццанти — правильный выбор.
Остаётся ли во главе мужской сборной Джанлоренцо Бленджини? С моей точки зрения, он заслуживает переизбрания за то, что он сделал. Выход на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, где мы взяли серебро. Если он согласен, мы хотели бы, чтобы он остался», — приводит слова Каттанео “Premium Sport”.