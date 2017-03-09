Чернышёв: возрастной лимит в Молодёжной лиге корректируется каждые два года

Исполнительный директор Молодёжной лиги Михаил Чернышёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказал об особенностях этих соревнований и о возрастном лимите в лиге.
«У Молодёжной лиги есть своя особенность. Поскольку существует определённый ежегодно возрастной лимит, то не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне: иногда случаются года, когда способных игроков какого-то конкретного возраста не так много. Взять, к примеру, новоуренгойский «ФАКЕЛ», победитель первенства лиги в 2014 году. Из той команды сегодня большинство выступает за основной состав — Егор Клюка, Илья Власов, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан. А в этом сезоне «ФАКЕЛ» не смог пробиться в шестёрку.
То же можно сказать и про клубы Сургута и Нижневартовска, которые много и плодотворно все последние годы работают с молодыми волейболистами. Не смогли пробиться в финальную часть и белгородцы, которые, как правило, обычно боролись за награды и в этой категории. Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет. И бывает, что команда, занимавшая топовые места, со сменой поколений игроков скатывается вниз. Разве что новосибирским юношам удаётся постоянно удерживаться в группе сильнейших, ещё москвичам. А вот появление в шестёрке команды из Уфы объясняю тем, что в составе «Беркутов Урала» выступают несколько ребят постарше, чем в Новом Уренгое и Сургуте. Благодаря этому во многом они и оказались в первых рядах, тогда как завсегдатаи этих мест ныне борются за несвойственные им места с седьмого и ниже», — рассказал Чернышёв.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.