«Локомотив» всей командой побывал на балете «Ромео и Джульетта»

В преддверии Международного женского дня все игроки, тренерский штаб и администрация новосибирского «Локомотива» вместе с жёнами и подругами побывали в театре на балете «Ромео и Джульетта», сообщает пресс-служба клуба.После постановки руководство театра и волейбольного клуба «Локомотив» поздравило дам.В турнирной таблице российской Суперлиги подопечныепосле 22 матчей занимают третье место.