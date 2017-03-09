«Локомотив» всей командой побывал на балете «Ромео и Джульетта»
9 марта 2017, четверг. 11:04.
Волейбол
В преддверии Международного женского дня все игроки, тренерский штаб и администрация новосибирского «Локомотива» вместе с жёнами и подругами побывали в театре на балете «Ромео и Джульетта», сообщает пресс-служба клуба.
После постановки руководство театра и волейбольного клуба «Локомотив» поздравило дам.
В турнирной таблице российской Суперлиги подопечные Пламена Константинова
после 22 матчей занимают третье место.