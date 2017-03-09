Утверждены даты проведения полуфинала плей-офф женской Суперлиги

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты четвертьфинала плей-офф женской Суперлиги и назначил даты проведения полуфинальных матчей.Московское «Динамо» и красноярский «Енисей» проведут первый матч в Москве 17 марта, второй — в Красноярске 26 марта. Если понадобится третья игра, то она состоится в Москве 8 апреля.В паре «Динамо-Казань» — «Уралочка-НТМК» матчи пройдут 19 марта (в Казани), 25 марта (в Нижнем Тагиле) и, если потребуется, 8 апреля (в Казани), сообщает официальный сайт ВФВ.