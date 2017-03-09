«НОВА» объявила конкурс на новое название клуба

Новокуйбышевская «НОВА» объявила конкурс для болельщиков на новое название команды, сообщает официальный сайт клуба. Решение о смене названия было принято в связи с предстоящей реорганизацией и переездом клуба в Самару.«Новое имя должно быть связано с родным регионом – Самарской областью или городом Самарой. Конкурсная комиссия рассмотрит все предложения и определит победителя. Главный приз — игровая форма команды нового сезона», — говорится в сообщении.В турнирной таблице чемпионата России «НОВА» занимает девятое место.