Ярёменко: ВФВ вправе ограничить участие в ЧР тех, кто не хочет играть за сборную

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал информацию о том, что ВФВ ограничит участие в Суперлиге игроков, которые отказываются выступать за сборную России.
«Федерация вправе ограничить участие в чемпионате России спортсменов, которые не имеют права выступать за сборную России или отказались это делать. Это не нововведение, и это не угроза для тех, кто отказывается от выступлений за сборные России. Игра за сборную России — дело добровольное, и прежде чем заявиться в текущий чемпионат, все игроки либо подписывают графу „согласен играть за сборную России“, либо не подписывают. Если человек отказывается, то его наказывать мы не имеем права, но ограничить или нет его участие в турнире — право федерации. По каждому случаю будет приниматься отдельное решение.
Случаев отказов после назначения Сергея Шляпникова на пост главного тренера сборной России не было. Я удивлён тем, что эта тема сейчас поднимается», — цитирует Ярёменко «Р-Спорт».
Ранее главный тренер сборной России Сергей Шляпников в интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Россошику сказал: «Федерация приняла решение, что в случае отказа волейболиста выступать за сборную страны он будет считаться легионером в своём клубе».