«Ресовия» ведёт переговоры о продлении контракта с Россаром

Польская «Ресовия» приступила к переговорам о продлении контракта с волейболистом сборной Франции, сообщает Eurosport. Он выступает за коллектив из Жешува с мая 2016 года. Ранее Россар защищал цвета французского «Сета».«Мы ведём переговоры, но соглашение ещё не достигнуто. Думаю, говорить об этом пока рано. Мне кажется, город и клуб отлично мне подходят. Посмотрим, что получится в итоге», — сказал Россар.В «Раунде 12» Лиги чемпионов польский клуб встретится с итальянской «Моденой».