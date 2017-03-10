Уланова: «Уралочка» для «Динамо» всегда была сложным соперником

Либеро казанского «Динамо»рассказала, как команда собирается противостоять «Уралочке-НТМК» в полуфинале чемпионата России. В этом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 3:1.«Все секреты сейчас не хочется раскрывать. Наверное, определяющим фактором станет хорошая, слаженная игра и желание победить. Уверена, что у нас эти качества есть. Посмотрим, как сложится серия. «Уралочка» для нас всегда была сложным соперником на протяжении многих сезонов. Неважно, каким составом играли они, каким составом играло «Динамо-Казань»… Мы всегда с ними играем очень тяжело, команда достойная и сильная.Уже на протяжении многих сезонов руководство клуба ставит нам задачу занимать только первое место. В приоритете только чемпионство», — приводит слова Улановой Sntat.