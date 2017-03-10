Московское «Динамо» одолело «Енисей» в ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке в трёх партиях обыграли красноярский «Енисей» в стартовом матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.Для занимающего второе место в турнирной таблице «Динамо» победа стала 19-й в текущем национальном первенстве. «Енисей» уступил в 14-й раз в сезоне. В матче первого круга красноярцы смогли взять у бело-голубых одну партию.В 24-м туре 18 марта «Динамо» примет кемеровский «Кузбасс», а «Енисей» будет гостить в Нижневартовске у «Югры-Самотлора».«Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (32:30, 25:16, 25:23).