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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Команды волейбольной Бундеслиги сыграют домашние матчи плей-офф вне Германии

11 марта 2017, суббота. 00:46. Волейбол
Странные события происходят в немецкой волейбольной Бундеслиге как в мужском, так и в женском турнире. В предстоящем плей-офф сразу две команды, мужская и женская, намерены провести домашние матчи за пределами Германии.

Для мужского «Герршинга» вопрос уже решён. Они будут играть в Инсбруке (Австрия), так как находятся в дружеских отношениях с местной командой «Хипо Тироль». Руководство Бундеслиги не против, хотя, например, 22 марта в том же зале сыграют и немцы, и хозяева – австрийцы.

Похожая идея у «леди в черном» из команды «Ахен». Они намерены играть в бельгийском городе Маасейк, сообщает World of volley.
Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
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