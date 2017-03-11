Команды волейбольной Бундеслиги сыграют домашние матчи плей-офф вне Германии

Странные события происходят в немецкой волейбольной Бундеслиге как в мужском, так и в женском турнире. В предстоящем плей-офф сразу две команды, мужская и женская, намерены провести домашние матчи за пределами Германии.Для мужского «Герршинга» вопрос уже решён. Они будут играть в Инсбруке (Австрия), так как находятся в дружеских отношениях с местной командой «Хипо Тироль». Руководство Бундеслиги не против, хотя, например, 22 марта в том же зале сыграют и немцы, и хозяева – австрийцы.Похожая идея у «леди в черном» из команды «Ахен». Они намерены играть в бельгийском городе Маасейк, сообщает World of volley.