«Урал» взял реванш у «Газпрома-Югры» за поражение в первом круге

Волейболисты уфимского «Урала» на своей площадке на тай-брейке обыграли команду «Газпром-Югра» из Сургута в матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Урал» одержал 12-ю победу в сезоне, в третий раз выиграв на тай-брейке. Для гостей поражение стало 15-м (5-м — на тай-брейке). В первом туре в противостоянии тех же соперников победу на тай-брейке праздновал «Газпром-Югра».«Урал» (Уфа) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15).