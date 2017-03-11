Терентьев: такой подачи «Белогорья» я не видел даже в Лиге чемпионов

Главный тренер «Нефтяника»прокомментировал поражение от «Белогорья» (0:3) в выездном матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Сейчас перед нами стоит задача выжить в Суперлиге. Поэтому мы рассчитываем силы по дистанции и понимаем, что для нас центральной игрой всего чемпионата станет игра следующего тура дома против Краснодара. Поэтому мы оставили дома Полякова, дали возможность ему залечить травмы.Создается впечатление, что мы играем в еврокубках – только прилетели из Нижневартовска, уже надо лететь в Белгород. Все это только через Москву. Нет возможности ни потренироваться, ни залечить травмы. Я не могу понять, куда мы торопимся, куда гоним чемпионат. К сожалению, такой график у всех, все в равных условиях. Но так как мы не имеем возможностей ротации, как в других командах, то для нас это проблема.Вот потому и не взяли Полякова, он залечивает раны и готовится к Краснодару. Потому только в первой партии дал поиграть стартовой шестерке, чтобы они были в тонусе, чтобы не зря сюда ехали. В остальном был просмотр ближайшего резерва – на кого в какой степени можно рассчитывать. Доволен или не доволен – это наше внутреннее дело, будем разбираться. Естественно, без разбора ни одна деталь сегодняшнего выступления не останется. Но сегодня «Белогорье» на подаче показало такую игру, которой я не видел ни в Лиге чемпионов, ни в других матчах чемпионата. То ли они не боялись нас до такой степени, что у них все получалось? Но что поделаешь, надо терпеть. У нас мало кто может подавать так на тренировках. Поэтому сегодня для нас это было проблемой. Надеюсь, что Краснодар так сильно подавать не будет.Возможно, зритель хотел увидеть большего. Но мы решали свои задачи. Нам было важно, чтобы никто не получил травму, чтобы все были в тонусе, чтобы всех посмотреть и постараться решить в следующей игре задачу попадания в переходный турнир. Я думаю, это будет центральный матч тура, несмотря на то, что играют аутсайдеры.Хотел бы отметить, что в целом играем мы неплохо. По разным причинам мы проиграли семь матчей из пяти партий. Конечно, хочется победы, давно ее не было, с сентября. Вы можете себе представить, как тяжело играть ребятам без побед – тренироваться, готовиться, получать 2:3, и начинать все с начала. Поэтому прошу понять нас, команда не в самом лучшем психологическом состоянии. Наши скромные возможности приводят вот к таким результатам», — приводит слова Терентьева официальный сайт «Белогорья».