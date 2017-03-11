Алекно: волейбола особого в матче «Зенита» с «Самотлором» не увидел

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над командой «Югра-Самотлор» в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу (3:0).«Волейбола особого сегодня не увидел. Из позитивного – результат. Хотелось сегодня всем дать поиграть, чтобы почувствовали игровой ритм, тонус. Это получилось.Валентин Кротков ярко сыграл в защите? Хорошо сыграл. Ему бы добавить чуть-чуть в приёме — и будет хороший либеро», — приводит слова Алекно пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.23-я победа в национальном первенстве сделала «Зенит» за три тура до окончания чемпионата недосягаемым для соперников, казанцы досрочно завоевали титул.