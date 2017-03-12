Мельничук: «Самотлор» испытывает кадровые проблемы, много травмированных игроков

Главный тренер «Югры-Самотлора»прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в гостевом матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Мы испытываем кадровые проблемы, много травмированных игроков. Поэтому сегодня смогли навязать борьбу «Зениту» только во второй партии. В остальных мастерства не хватило побороться.Что могу сказать о дебюте Назара Литвиненко? Он 2000 года рождения, его путь в волейболе только начинается. Сейчас у него этап становления, играет в молодежной команде. У парня есть будущее при должном упорстве в работе.У Павла Захарова рецидив старой травмы. Он остался дома, пока работает в щадящем режиме. Александр Платонов его заменил в сегодняшнем матче», — приводит слова Мельничука пресс-служба ВФВ.