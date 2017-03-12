Косарев: матч с «Нефтяником» показал, над чем «Белогорью» ещё нужно поработать

Старший тренер «Белогорья»прокомментировал победу своей команды над оренбургским «Нефтяником» со счётом 3:0 в 23-м туре мужского чемпионата России.«Конечно же мы рады тому, что одержали победу, к тому же в минимальные сроки, три партии. Этот матч позволил задействовать практически всех игроков, посмотреть на них в деле. Для нас это очень важно перед предстоящим матчем плей-офф Лиги чемпионов.К тому же эта игра показала, кому и над чем ещё нужно поработать, в каких элементах мы ещё можем добавить. Этим мы и займёмся в оставшиеся тренировочные дни», — приводит слова Косарева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.