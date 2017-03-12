Воронков: краснодарское «Динамо» встретило «Локомотив» по-домашнему уверенно

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал игру своей команды в матче 23-го тура мужской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом», в котором южане уступили со счётом 2:3.«Играя в этом сезоне с грандами, мы часто совершали множество маленьких ошибок. Ещё нам не хватало уверенности, чтобы совершить тот задел, который склонил бы игру в нашу пользу. Спасибо парням, что в матче с «Локомотивом» они нашли в себе силы, встретили гостей по-домашнему уверенно. Мне кажется, сыграл свою роль проигрыш от столичного «Динамо».Ребята играли против «Локомотива» по-спортивному злыми. Но соперник переиграл нас в атаке, удачно сыграл на блоке. В целом же игра была равной. Нам помешали победить небольшие ошибки», — приводит слова Воронкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.