Согрин: «Кузбасс» оказался более выдержанным и классным, чем «Динамо-ЛО»

Главный тренер «Динамо» из Ленинградской областипроанализировал причины неудачи своей команды в матче 23-го тура мужской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом».«Кадровые проблемы есть как у «Кузбасса», так и у нас – от этого большие сложности у обеих команд. Была битва характеров и класса, соперник оказался более выдержанным и классным. Мы совершили большое количество ошибок в связи с риском на подаче, хотя какие-то дивиденды это принесло. Много собственных ошибок. Также не задалась игра у нескольких игроков стартового состава – в совокупности эти факторы привели к поражению.Бьёмся в каждом матче, задача на сегодняшний день – остаться в Суперлиге, желательно сохранить прописку и остаться на 11-м месте. Если не получится, поедем биться в плей-аут, что делать – такой путь. Трагедии нет», — приводит слова Согрина официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.