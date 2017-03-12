Ковалёв: от такой негативной серийности надо как-то избавиться

Связующий «Урала»прокомментировал домашнюю победу над «Газпромом-Югра» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Любая победа помогла бы психологически после стольких поражений подряд. Были соперники, с которыми у нас идёт борьба в турнирной таблице, их надо было обыгрывать, а мы бездарно дома проиграли. Сейчас надо навёрстывать.Нехватка стабильности и в других матчах была. Мы играем, отпускаем соперника, потом вроде догоняем, а потом столько же очков проигрываем. И это происходит серийно. От такой негативной серийности надо как-то избавиться. Мы над этим работаем, постараемся исправить.Пятый сет – это вообще лотерея. Тут повезёт или не повезёт. Могли закончить матч намного раньше, но вышел Алексей Родичев и хорошо подал. Мы с приёмом не справились. Счёт был 14:14, и шансы у команд были одинаковы. Нам просто больше повезло», — приводит слова Ковалёва «Спорт Бизнес Online».