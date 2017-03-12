Феоктистов: серия поражений не должна была длиться столько времени

Доигровщик «Урала»прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» (3:2) в домашнем матче 23-го тура чемпионата России.«Победили за счёт командного духа. Вроде первую партию хорошо начали, потом провалились. В четвёртом сете собрались, и так было четыре проигрыша, надо было прерывать эту чёрную полосу. Спасибо всей команде, каждый собрался и выложился на сто процентов. Мы забили нужные доигровки. В первой и третьей партиях у нас это не получалось. Много поднимали в защите, но возможности добить у нас не было.Нужно было побеждать в любом случае. Серия поражений не должна была длиться столько времени. Когда проигрываешь матчи, с каждой игрой тебе становится хуже, тяжелее выбираться. Перед игрой в раздевалке договорились настроиться. Сказали, что выложимся на сто процентов. Была принципиальная игра, ведь мы 2:3 проиграли в Сургуте в первом круге. Там был счёт 16:14 в пользу соперника, а здесь мы выиграли 17:15», — приводит слова Феоктистова «Спорт Бизнес Online».