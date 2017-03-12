Колодинский: у «НОВЫ» то и дело начинала лететь хорошая подача – они это умеют

Капитан «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над «НОВОЙ» в гостевом матче 23-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (3:0).«Конечно, мы серьёзно настраивались на этот матч, сопернику нужны победы, как, собственно, и нам. Каждый сет мы начинали уверенно, но у соперника то и дело начинала лететь хорошая подача – они это умеют. В итоге мы сначала не могли сняться с планера Съемщикова, а затем – с силовой Воронкова. Но к тому моменту у нас уже был хороший отрыв в счёте, так что особенно волноваться нам было не о чем», — приводит слова Колодинского пресс-служба «ФАКЕЛА».