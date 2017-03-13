Руссо: пройти «Зенит» и выйти в «Раунд 6» — совершенно нереально. Это смешно

Главный тренер бельгийского «Кнака»поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с казанским «Зенитом» в «Раунде 12» Лиги чемпионов.«Четырёхкратные золотые медалисты элитного клубного турнира Европы были той командой, которую я менее всего хотел получить в соперники в «Раунде 12». Они играют в волейбол с другой планеты. Они — основные кандидаты на получение пятой золотой медали в Лиге чемпионов. Думать о том, чтобы пройти их и выйти в «Раунд 6» — совершенно нереально. И даже смешно. Тем не менее мы встретим их с большим уважением. Лучше проиграть великану, чем малышу», — приводит слова Руссо официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.