Ярёменко: волейбол в России как был жив, так будет жив и после нас с Мусэрским

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейболапрокомментировал слова экс-капитана сборной Россиио том, что сейчас делается всё, чтобы волейбол в России окончательно умер. Так спортсмен отозвался на своей странице в «твиттере» об интервью нового главного тренера сборной России«Мне трудно комментировать это высказывание, потому что непонятно, что вообще имел в виду Дмитрий. Могу сказать, что волейбол в России как был жив до нас всех – руководителей Федерации и самого Мусэрского, так будет жив и после. Что касается интервью Сергея Константиновича Шляпникова, то многие его слова были неправильно истолкованы.Если исходить из истории, то у нас никогда не было такого, чтобы кто-то из волейболистов был наказан за то, что не смог приехать в сборную по уважительной причине. Ни о каких наказаниях, ни о какой проблеме отказников в нашем виде спорта речь вообще не идёт.Тот же Дмитрий не смог приехать в сборную на олимпийский отбор, и никаких санкций по отношению к нему не последовало. В этом случае налицо проблема недопонимания, до людей неправильно донесли информацию, и мы с этим разберёмся», — приводит слова Ярёменко «Советский спорт».