Михайлов: Спиридонов любит внимание. Может, это связано с детством

Диагональный казанского «Зенита» и сборной Россиирассказал о своём отношении к манере поведения доигровщика красноярского «Енисея»«Есть люди попроще в плане общения, а есть, которые любят пиар, можно так сказать. Когда я с Лёшей начал общаться, ещё в молодёжной сборной, он всегда был простым малым. Он тоже из деревни, из Московской области. С ним приятно общаться, он парень не глупый. Но он любит, чтобы вокруг него было внимание. Не то чтобы со зла. Может, это связано с детством. Может, ему в детстве внимания не хватало, либо какие-то примеры были. Но в плане общения он самый простой из тех, что есть. Просто со стороны может показаться, что у него очень много «понтов». Но на самом деле, когда ты с ним общаешься, понимаешь, что это неправда. Любит попиариться, показать свою причёску. Но не более того. Никогда не позволяет себе высказываний провокационных», — приводит слова Михайлова «Реальное время».