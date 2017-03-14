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175 лет назад 2016
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Хтей: «Белогорье» постарается достойно противостоять техничной «ЗАКСЕ»

14 марта 2017, вторник. 11:15. Волейбол
Доигровщик и капитан белгородского «Белогорья» Тарас Хтей поделился ожиданиями от противостояния с польской «ЗАКСОЙ» в «Раунде 12» Лиги чемпионов. Матчи состоятся 15 и 22 марта.

«Наступает время решающих матчей. Наша команда приложит все силы, чтобы достойно противостоять столь техничной команде, как „ЗАКСА“, и выйти в следующий этап соревнований», — приводит слова Хтея официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Победитель противостояния «Белогорье» – «ЗАКСА» в «Раунде 6» сразится с сильнейшей командой пары «Кнак» (Бельгия) – «Зенит» (Россия).
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Тарас Хтей Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
14 марта 2017, вторник
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