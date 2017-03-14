Хтей: «Белогорье» постарается достойно противостоять техничной «ЗАКСЕ»

Доигровщик и капитан белгородского «Белогорья»поделился ожиданиями от противостояния с польской «ЗАКСОЙ» в «Раунде 12» Лиги чемпионов. Матчи состоятся 15 и 22 марта.«Наступает время решающих матчей. Наша команда приложит все силы, чтобы достойно противостоять столь техничной команде, как „ЗАКСА“, и выйти в следующий этап соревнований», — приводит слова Хтея официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.Победитель противостояния «Белогорье» – «ЗАКСА» в «Раунде 6» сразится с сильнейшей командой пары «Кнак» (Бельгия) – «Зенит» (Россия).