Крупная логистическая компания стала титульным спонсором «Финала четырёх» ЛЧ

Европейская конфедерация волейбола подписала соглашение с логистической компанией DHL, которая станет титульным спонсором «Финала четырёх» мужской Лиги чемпионов. Соревнования пройдут в Риме 29 и 30 апреля. Хозяином турнира станет итальянская «Перуджа».«Для нас большая честь и удовольствие стать партнёром такой крупной и известной компании. Вместе мы будем работать над тем, чтобы сделать этот уик-энд незабываемым для любителей волейбола», — приводит слова президента «Перуджи»официальный сайт соревнований.