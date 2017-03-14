Власов: стюардесса сказала, что боится лететь с Кимеровым

Волейболист новоуренгойского «ФАКЕЛА» Илья Власов прокомментировал скандал, произошедший с его одноклубником Александром Кимеровым, которого перед вылетом из Самары в Москву высадили из самолёта за слишком длинные ноги.
«Кимеров договорился с пассажиркой, которая сидела у аварийного выхода, поменяться с ней местами. Однако стюардесса пошла на принцип и не разрешила Саше покинуть своё кресло. На объяснения, что ему некуда девать колени, она ответила: „Меня это не волнует!“ А потом вызвала полицию, чтобы Сашу вывели из самолёта.
Стюардесса сказала экипажу самолёта, что она боится лететь с этим парнем. Соответственно, полицейские выполняли требование командира экипажа. Они объяснили, что по закону они обязаны в этом случае повиноваться. Потом она молча хлопала глазами.
Мы с Сашей и ещё двумя игроками „ФАКЕЛА“ летели из Самары раньше остальной команды. Тренеров, менеджеров в салоне не было. По-видимому, Кимеров затем вылетел в Москву с остальными», — приводит слова Власова «Лайф».
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