«ФАКЕЛ» не будет подавать в суд на авиакомпанию из-за снятия с рейса Кимерова

Директор новоуренгойского «ФАКЕЛА» Николай Капранов заявил, что клуб не будет подавать в суд на авиакомпанию «Победа» в связи с инцидентом в аэропорту Самары.
«Нет, мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждём официальных извинений», — цитирует Капранова ТАСС.
Напомним, что волейболист «ФАКЕЛА» Александр Кимеров был снят с рейса лоукостера из Самары в Москву. Одна из стюардесс пожаловалась командиру экипажа, что ноги волейболиста ростом 215 см мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции, который и высадил Кимерова из самолёта.