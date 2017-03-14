«ФАКЕЛ» не будет подавать в суд на авиакомпанию из-за снятия с рейса Кимерова

Директор новоуренгойского «ФАКЕЛА»заявил, что клуб не будет подавать в суд на авиакомпанию «Победа» в связи с инцидентом в аэропорту Самары.«Нет, мы не из шоу-бизнеса, в суд подавать не будем, но ждём официальных извинений», — цитирует Капранова ТАСС.Напомним, что волейболист «ФАКЕЛА»был снят с рейса лоукостера из Самары в Москву. Одна из стюардесс пожаловалась командиру экипажа, что ноги волейболиста ростом 215 см мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции, который и высадил Кимерова из самолёта.