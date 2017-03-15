СК проводит проверку по принудительному снятию Кимерова с рейса

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начало проверку по факту принудительного снятия с рейса Самара-Москва диагонального новоуренгойского «ФАКЕЛА». Одна из стюардесс пожаловалась командиру экипажа, что ноги волейболиста (ростом 215 см) мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции, который и высадил Кимерова из самолёта.«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Действиям работников авиакомпании и сотрудников полиции будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении на сайте СК.