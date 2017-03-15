Ёзден: хотелось бы получить преимущество перед ответным матчем с «Динамо»

Глава пресс-службы турецкого «Аркаса»поделился ожиданиями от противостояния с московским «Динамо» в «раунде 12» мужской Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Измире 16 марта.«По итогам группового этапа мы сумели войти в число 12 лучших команд Европы и сейчас хотели бы сделать ещё один шаг вперёд. Хотелось бы получить преимущество перед ответным матчем, который пройдёт в России. Надеюсь, на столь важную игру придёт много болельщиков», — приводит слова Ёздена официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.