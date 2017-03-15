Создана петиция с требованием уволить стюардессу, снявшую Кимерова с рейса

На сайте Сhange.org создана петиция с требованием уволить стюардессу авиакомпании «Победа», по инициативе которого был снят с рейса волейболист новоуренгойского «ФАКЕЛА» Александр Кимеров.
Напомним, что одна из стюардесс рейса Самара — Москва сначала запретила спортсмену ростом 215 см поменяться местами с другой пассажиркой, а затем пожаловалась командиру экипажа, что ноги волейболиста мешают проходу бортпроводников. Пилот вызвал наряд полиции, который и высадил Кимерова из самолёта.
Впоследствии авиакомпания заявила, что Кимеров вёл себя агрессивно, и объявила о намерении подать на него в суд.
Текст петиции доступен на сайте.