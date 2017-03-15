Динейкин: Кимеров мог уложить всех полицейских, если бы они были не в форме

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах Станислав Динейкин прокомментировал скандал, произошедший с волейболистом «ФАКЕЛА» Александром Кимеровым, которого перед вылетом из Самары в Москву высадили из самолёта за слишком длинные ноги.
«Возмутила история с Кимеровым. Как он мог сам позаботиться о соответствующем для его роста месте, если, наверное, не было билетов? Приходится меняться местами с другими пассажирами. Люди видят, что человек большого роста, и идут навстречу. Александру девушка предложила место, но там возмутилась стюардесса, я не понимаю причины её такого возмущения. Скорее всего, Кимерову попалась стерва. Думаю, стюардессам приятно видеть высоких, тем более он выступает за сборную России. Он же не с улицы пришёл, решил посидеть на каком-то месте. Скорее всего, это проблемы стюардессы. Ей, наверное, надо уволиться из компании, а не винить Александра.
Если полицейские были нормальные, то мог бы прийти один и по-человечески поговорить с Александром. Но, видимо, они не умеют разговаривать, а только применять физическую силу. Если бы они были не в форме, то, думаю, все четверо там и легли бы. И тогда бы не Александра выносить на руках надо было, а их всех четверых. Я бы тоже возмущался на месте Александра. Почему они применяют физическую силу к людям? Они должны интеллигентно разговаривать. Я бы тоже их всех там четверых положил, если бы они были без формы», — сказал Динейкин в интервью «Спорт FM».
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