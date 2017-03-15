Казанское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка ЕКВ, повторно разгромив «Визуру»

Казанское «Динамо» в ответном матче четвертьфинального противостояния женского Кубка ЕКВ на выезде разгромило сербскую «Визуру» в трёх партиях. Первый матч также выиграли подопечныеЗа выход в финал соревнований бело-голубые поспорят либо с турецким «Галатасараем», либо с польским клубом «Будовляни Лодзь». Первый матч выиграли турчанки — 3:1.«Визура» (Белград, Сербия) — «Динамо» (Казань, Россия) — 0:3 (14:25, 16:25, 16:25)0:3.