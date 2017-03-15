«Любе Чивитанова» в гостях одолел «Скру» в 1-м матче «раунда 12» Лиги чемпионов

Итальянский «Любе Чивитанова» в первом матче противостояния с польской «Скрой» в «раунде 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде добился победы в четырёх партиях. Ответная встреча пройдёт в Мачерате 22 марта.Лучшая команда из этой пары поспорит за место в «Финале четырёх» либо с итальянской «Моденой», либо с польской «Ресовией». Матчи между этими клубами состоятся 15 и 23 марта.«Скра» (Польша) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 21:25).