«Модена» в пяти сетах победила «Ресовию» в первой игре «раунда 12» мужской ЛЧ

Итальянская «Модена» в первом матче противостояния с польской «Ресовией» в «раунде 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на выезде добился победы в пяти партиях — 3:2. Отметим, что итальянский клуб уступал — 1:2, однако переломил ход встречи. Ответная игра пройдёт в Модене 23 марта.Лучшая команда из этой пары поспорит за место в «Финале четырёх» либо с итальянским «Любе Чивитанова», либо с польской «Скрой».«Ресовия» (Польша) — «Модена» (Италия) — 2:3 (25:23, 19:25, 27:25, 19:25, 12:15).