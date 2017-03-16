Цветкович: скорее всего, «Динамо-Казань» выиграет Кубок ЕКВ

Главный тренер сербской «Визуры»поделился впечатлениями после поражения от казанского «Динамо» в ответной встрече четвертьфинального противостояния женского Кубка ЕКВ со счётом 0:3 (14:25, 16:25, 16:25). Первый матч также выиграли подопечные«Мы должны быть удовлетворены: это было непросто – пройти так далеко в этом соревновании. Это отличный результат! Мы играли против серьёзных команд, и разница была слишком велика. Мне жаль, что девочки сегодня не показали, на что они способны, и не были достаточно сконцентрированны. Я уверен, что они могут играть лучше, но просто невозможно конкурировать с «Динамо-Казань», которое, скорее всего, станет победителем этого турнира», — цитирует Цветковича официальный сайт «Динамо».